Пропавший 10 августа адвокат из Санкт-Петербурга найден погибшим

Фото: MAX/"Питерский Следком"

Пропавший 10 августа адвокат из Санкт-Петербурга Шамиль Ахаев найден погибшим в лесополосе в Репино, сообщили в пресс-службе регионального отряда "ЛизаАлерт".

В поисках участвовали 60 добровольцев. Тело было найдено во время прочеса лесополосы в районе Репино Курортного района города.

Заявка о пропаже Ахаева поступила на горячую линию отряда 11 августа. По словам родственников, вечером 10 августа он уехал на встречу Репино, после чего перестал выходить на связь. Его мать указывала, что он мог отправиться на встречу с коллегой.

Позже в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения адвоката.

