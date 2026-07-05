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05 июля, 11:30

Происшествия

Пропавший в Тверской области пятилетний мальчик самостоятельно вернулся домой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пятилетний ребенок, который пропал в Тверской области, вернулся домой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В скором времени следователи выяснят обстоятельства безвестного отсутствия ребенка.

В Тверском волонтерском поисково-спасательном отряде "Сова" рассказали ТАСС, что в поисках мальчика принимали участие жители СНТ "Майский", свыше 60 волонтеров, кинологи и операторы БПЛА.

Мальчик покинул дачу родителей, которая находится в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа, вечером 4 июля. Домой он не вернулся. После этого были начаты поиски. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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