Небензя назвал издевательством ответ генсека ООН на письмо Лаврова по Буче

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал издевательством и отпиской ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором последний задал вопросы по провокации Украины в Буче. Его слова передает РИА Новости.

Небензя отметил, что отвечать на письма главы МИД РФ так, как это сделал Гутерреш, – неприлично.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что выложенные Украиной фото- и видеоматериалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в Буче, являются провокацией. В ведомстве заявляли о непричастности ВС РФ к убийству мирных граждан. По их данным, ни один житель населенного пункта не пострадал от насилия за время нахождения военнослужащих России в Буче.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что украинская версия событий в Буче является дезинформацией и ложью. Он отмечал, что после этой ситуации киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

В МИД РФ потребовали от международных организаций добиться расследования по поводу этих событий. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.

