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05 июля, 08:47

Политика

В ГД предложили включить в ОМС исследование клещей на энцефалит

Фото: depositphotos/Erik_Karits

В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) нужно включить исследование клещей на энцефалит. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

По словам парламентария, в настоящее время по ОМС можно бесплатно удалить клеща и пройти осмотр врача, но анализ самого клеща на инфекции приходится оплачивать отдельно – его стоимость варьируется от 1 до 2,2 тысячи рублей.

"Для многих семей это серьезные деньги. ЛДПР считает, что это несправедливо, и предлагает включить исследование клещей в программу ОМС", – добавил он.

Также Селезнев привел данные Роспотребнадзора, согласно которым с начала сезона за помощью из-за укусов клещей в медучреждения обратились 337 тысяч россиян.

"А ведь от результата анализа зависит, нужно ли экстренное лечение. Время в таких случаях решает все", – отметил он.

Ранее граждан предупредили, что обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. В связи с этим россиянам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр.

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