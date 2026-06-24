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24 июня, 18:20

Общество

Клеща из глаза пациента вытащили врачи в Архангельске

Фото: vk.com/Архангельская офтальмологическая больница

Врачи Архангельской офтальмологической больницы вытащили клеща из глаза пациента. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в соцсети "ВКонтакте".

Пострадавший обратился с жалобами на резкую боль и инородное тело в правом глазу. Выяснилось, что во время поездки на дачу клещ попал в конъюнктивальную оболочку и присосался к ней.

Врач-офтальмолог Алексей Пихтулов уточнил, что случай для региона необычный и первый в его практике. По его словам, основная сложность удаления паразита заключалась в анатомической деликатности органа зрения. Присосавшись к ней, клещ может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование.

Пихтулов рассказал, что извлечение кровососа проводилось под микроскопом с использованием специальных инструментов, чтобы не травмировать роговицу. Операция прошла успешно, осложнений не возникло, уточнили в клинике. Для профилактики пациента направили на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту.

Ранее медики в Екатеринбурге спасли 14-летнюю девочку, у которой зуб мудрости пророс в носу. Зачаток зуба находился в области гайморовой пазухи, полностью блокируя ее нормальную работу. В ходе хирургического вмешательства пациентке удалили зуб вместе с фолликулом без наружного разреза и без сверления верхней челюсти.

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