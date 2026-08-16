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16 августа, 11:12

Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 50 человек

Фото: AP/BASARNAS

Число погибших в результате землетрясения на востоке Индонезии превысило 50 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Кроме того, около пяти тысяч были эвакуированы в округе Нагакео в провинции Восточная Нуса-Тенгара, расположенной недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживает примерно 188 тысяч человек.

Кроме того, Геологическая служба США зафиксировала у побережья Индонезии новые подземные толчки магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 76 километрах к северу от города Рутенг на острове Флорес. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение произошло у берегов Индонезии в ночь на 15 августа. Изначально магнитуда подземных толчков достигала 6,9, но позднее показатель увеличился до 7,7. Очаг находился на глубине 35 километров.

По данным СМИ, в результате землетрясения оказались повреждены жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара. В АТОР предположили, что последствия ЧП могут повлиять на туристическую логистику. В частности, в порту Лабуан-Баджо есть разрушения.

Также в АТОР рассказали, что организованных туристов из России не было на индонезийском острове Флорес в момент землетрясения. В связи с этим жалоб и обращений от клиентов за помощью не поступало.

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