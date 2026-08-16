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16 августа, 11:05

Происшествия

ВСУ ударили по автобусу с работниками предприятия в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Киевский режим нанес удар по гражданскому автобусу, в котором ехали работники одного из предприятий Белгородской области. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщил в мессенджере MAX.

Атака была совершена в Ракитянском округе. В результате женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Шуваев выразил соболезнования ее родным и близким.

Кроме того, одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения. У одной женщины, по предварительным данным, диагностирована акубаротравма.

Всем пострадавшим оказана помощь в Ракитянской центральной районной больнице. Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Шуваев пообещал оказать всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления граждан.

Ранее мужчина погиб в ДНР после атаки украинского дрона на учреждение культуры в поселке Авдотьино.

Кроме того, в Белгородской области в поселке Красная Яруга украинский FPV-дрон ударил по машине. В результате две женщины получили осколочные ранения. Им оказали помощь в Краснояружской центральной районной больнице.

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