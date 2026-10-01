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01 октября, 17:22

Политика

Нетаньяху назвал радикальным исламистом желавшего разбить самолет Flydubai пилота

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Второй пилот авиакомпании Flydubai с гражданством Омана, который пытался захватить воздушное судно, прошел процесс исламистской радикализации, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам главы израильского правительства, в ближайшие дни станет ясно, связан ли пилот с Ираном. Нетаньяху также предположил, что он намеревался разбить самолет.

Мотив и то, каким образом подозреваемому удалось осуществить задуманное, сейчас выясняют следователи. Его допрашивают в Саудовской Аравии, после чего, вероятно, передадут ОАЭ. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид согласился на участие Израиля в расследовании.

Нетаньяху предупредил, что подобная попытка может повториться, особенно в период выборов в Израиле.

"Есть признаки, что Иран или его ставленники попытаются ударить по израильским целям, тем более в период выборов, поэтому я попросил израильтян быть начеку", – передает его слова Ynet.

30 сентября произошел инцидент на борту самолета Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль. Один из пилотов напал с ножом на своего коллегу Смита Маччхара. Минобороны Израиля полагает, что злоумышленник хотел разбить самолет и убить всех пассажиров.

Маччхар вступил в схватку с нападавшим и открыл дверь кабины. Пассажиры Янив Хайон, Цвика Манес и Асаф Раджуан вошли в кабину и обезвредили злоумышленника. После этого Хайон взял управление самолетом на себя. Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное судно спас израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом, но много смотрел телешоу о расследовании авиакатастроф.

Самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Оба пилота с травмами были госпитализированы. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о планах наградить за героизм трех пассажиров, обезвредивших нападавшего, и врача Шота Мусаева, спасшего капитана воздушного судна.

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