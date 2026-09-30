Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 22:42

Политика

Нетаньяху поблагодарил раненного пилота из Индии за спасение пассажиров рейса Flydubai

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил индийского пилота эмиратской авиакомпании Flydubai Смиту Маччхара за действия во время нападения на борту следовавшего в Тель-Авив самолета. Об этом премьер написал в соцсети X.

Пилот получил ножевые ранения и тяжелые травмы, однако смог открыть дверь кабины, после чего пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего. Тем самым, по словам Нетаньяху, удалось предотвратить катастрофу.

"Я отдаю честь индийскому пилоту Смиту Маччхару за проявленное им исключительное мужество", – написал израильский премьер.

Нетаньяху назвал Маччхара настоящим героем и отметил, что благодаря его действиям были спасены 174 человека, включая граждан Израиля и других стран. Премьер пожелал пилоту скорейшего и полного выздоровления.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, следовавший в Тель-Авив, подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров. Позднее стало известно, что причиной инцидента стала драка между пилотами. По предварительным данным, один из них намеревался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать.

Управление самолетом в итоге взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии. Двое пилотов, участвовавших в конфликте, были госпитализированы.

После произошедшего эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии. У терминала авиагавани их встретили родственники и журналисты. Также на месте дежурили машины скорой помощи.

Читайте также


политиказа рубежом

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика