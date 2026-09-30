Нетаньяху поблагодарил раненного пилота из Индии за спасение пассажиров рейса Flydubai

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил индийского пилота эмиратской авиакомпании Flydubai Смиту Маччхара за действия во время нападения на борту следовавшего в Тель-Авив самолета. Об этом премьер написал в соцсети X.

Пилот получил ножевые ранения и тяжелые травмы, однако смог открыть дверь кабины, после чего пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего. Тем самым, по словам Нетаньяху, удалось предотвратить катастрофу.

"Я отдаю честь индийскому пилоту Смиту Маччхару за проявленное им исключительное мужество", – написал израильский премьер.

Нетаньяху назвал Маччхара настоящим героем и отметил, что благодаря его действиям были спасены 174 человека, включая граждан Израиля и других стран. Премьер пожелал пилоту скорейшего и полного выздоровления.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, следовавший в Тель-Авив, подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров. Позднее стало известно, что причиной инцидента стала драка между пилотами. По предварительным данным, один из них намеревался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать.

Управление самолетом в итоге взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии. Двое пилотов, участвовавших в конфликте, были госпитализированы.

После произошедшего эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии. У терминала авиагавани их встретили родственники и журналисты. Также на месте дежурили машины скорой помощи.