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30 сентября, 18:22

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Israel Hayom: самолет Flydubai могли посадить украинец и россиянин

Самолет Flydubai могли посадить украинец и россиянин – СМИ

Фото: depositphotos/Feverpitch

Самолет авиакомпании Flydubai, на борту которого произошла драка между членами экипажа, посадили два пилота, находившиеся среди пассажиров. Как сообщила газета Israel Hayom, они могут быть выходцами из России и Украины.

Израильский портал Ynet также сообщает, что второй самолет, который должен эвакуировать пассажиров рейса из Саудовской Аравии, уже находится в стране.

Изначально журналисты сообщали, что на борту самолета подрались пилоты из России и Украины, однако эту информацию опровергли в генконсульстве РФ в Дубае. Там заявили, что граждан РФ не было ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров.

При этом в СМИ появилась версия, что пассажирами, которые смогли взять на себя управление самолетом, являются граждане ЮАР и Новой Зеландии. По данным израильских журналистов, управление самолетом якобы взял на себя резервный экипаж, который находился на борту в рамках учений.

Инцидент на борту самолета компании Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль, произошел 30 сентября. Экипаж подал сигнал бедствия из-за драки между пилотами. По предварительной информации, один из них направил самолет к земле, из-за чего тот за 29 секунд снизился с 9,4 до 5,1 тысячи метров.

Второй пилот вступил в драку со своим коллегой, и в итоге воздушное судно удалось стабилизировать. Виновник инцидента, по версии журналистов, является подданным Омана, а второй пилот – подданным ОАЭ. Самолет удалось экстренно посадить в Саудовской Аравии. Обоих пилотов госпитализировали с травмами. Жизни пассажиров ничто не угрожает.

В Минобороны Израиля назвали инцидент попыткой теракта. Глава ведомства Исраэль Кац заявил, что цель злоумышленника заключалась в том, чтобы разбить самолет и убить всех пассажиров. При этом премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отметил смелость и находчивость пассажиров, которые смогли предотвратить крушение.

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