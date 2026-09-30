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30 сентября, 17:44

Шоу-бизнес

Внучка Татьяны Лазаревой разрисовала картину в музее Бэнкси в Лиссабоне

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Внучка телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Сара Джессика разрисовала мелком картину в музее художника Бэнкси в Лиссабоне. Об этом Лазарева рассказала в своем телеграм-канале.

По словам телеведущей, во время прогулки с внучкой, родившейся в январе 2025 года, она решила посетить этот музей, поскольку давно хотела туда попасть. В музее на стенах анонимные уличные художники воспроизвели самые известные работы Бэнкси.

Пока Лазарева рассматривала остальные картины, ее внучка побежала исполнять план, который "созрел в ее голове".

"С помощью мелового огрызка, который, оказывается, все это время был зажат в ее кулаке, она, к моему ужасу, стала бодро рисовать свою собачку на одной из картин", – описала случившееся ведущая.

Она пошутила, что сразу вообразила, как СМИ выпустят о ней материалы с заголовком "Экстремистка из России совершила акт вандализма в музее Бэнкси". Лазарева добавила, что пыталась стереть рисунок, но вместе с ним стиралась и краска на картине.

Ранее телеведущая выразила недовольство советским менталитетом. Она сказала, что у людей наблюдается абсолютная инфантильность, нежелание думать и брать на себя ответственность. По ее словам, эта модель поведения формировалась в обществе на протяжении очень длительного времени. Она считает, что люди в России и других постсоветских государствах склонны перекладывать ответственность на окружающих и на различные структуры.

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