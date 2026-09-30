Директора сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области арестовали

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Переславский районный суд арестовал Алексея Пронина – генерального директора предприятия по производству пиротехники "Салют Юг", где произошел взрыв, унесший жизни 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 ноября включительно", – постановил судья Дмитрий Шашкин.

Пронину предъявлено обвинение по двум уголовным статьям: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников, и незаконном производстве взрывчатки. По месту жительства 49-летнего фигуранта и в помещениях компании проходят обыски.

Пожар на предприятии в Ярославской области произошел после взрыва 28 сентября. Огонь распространился по территории завода, в результате чего погибли 14 человек, еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована.