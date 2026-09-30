Рютте подтвердил получение предупреждения о последствиях блокады Калининграда

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс получил предупреждение России о возможном применении всего арсенала, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Об этом он заявил на военно-космической конференции в Брюсселе.

"Мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ", – приводит слова Рютте ТАСС.

При этом генсек НАТО призвал страны Прибалтики "не беспокоиться", а государства Альянса – "продолжать поддержку Украины". Он в очередной раз повторил тезис о том, что "НАТО – это оборонный Альянс".

Рютте также указал, что не верит в угрозы со стороны России.

Ранее посольство России в Бельгии направило предупреждение НАТО о том, что действия Альянса в районе Калининградской области увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения. Дипломаты отметили, что у РФ есть необходимый потенциал для отражения возможной агрессии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки блокады российских территорий, в том числе Калининградской области, повлекут ядерный ответ. По его словам, это предусмотрено нормативными документами страны.