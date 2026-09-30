Роскомнадзор подал иск к экс-участнице шоу "Уральские пельмени" Михалковой

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Роскомнадзор обратился в суд с иском к бывшей участнице шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой о взыскании 4,8 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Заявление поступило в суд 28 сентября, на данный момент оно не рассмотрено. Основания требований ведомства пока не раскрываются.

Предположительно, обращение может быть связано с задолженностью Михалковой по отчислениям за рекламу в интернете.

Ранее по аналогичному иску суд взыскал с блогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, более 1,2 миллиона рублей. Блогер, размещавший рекламу производителей смартфонов, компьютеров и других устройств, не перечислил в бюджет обязательные 3% от рекламных доходов.

Кроме того, Роскомнадзор подал иск к бывшему игроку сборной России по футболу Федору Смолову. В СМИ появилась информация, что претензии связаны с неуплатой обязательного сбора за рекламу в интернете.