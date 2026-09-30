Матери критика Соседова стало плохо во время его похорон

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90-летней матери музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова Антонине стало плохо во время похорон сына. Об этом сообщает РИА Новости.

У женщины поднялось давление. Медики, прибывшие на место, оказали ей помощь и дали успокоительное.

В свою очередь, певица Азиза Мухамедова на церемонии прощания рассказала, что скоро выйдет ее песня на стихи Соседова. По ее словам, в тексте поднимается тема взлета и падения, и эти строки она считает пророческими для автора.

"Удивительно, почему он написал именно про падение. Что это – предвидение или предчувствие?" – указала она.

Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он находился в Нерюнгри в Якутии, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". В отеле он почувствовал себя плохо.

По словам матери Соседова, критик скончался во время медицинской операции после падения с лестницы. При этом в самом отеле позже указали, что он не падал, а почувствовал себя плохо на ровной площадке лестничного пролета.

Прощание с Соседовым состоялось 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли сотни человек, включая артиста Эдгарда Запашного, телеведущую Леру Кудрявцеву, певца Алексея Глызина, певицу Наташу Королеву и многих других. Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

