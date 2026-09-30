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30 сентября, 16:26

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Haberler: основатель туроператора Anex Tour Кочкар задержан в Турции

Основатель туроператора Anex Tour Кочкар задержан в Турции

Фото: depositphotos/alexraths

В Турции правоохранители задержали основателя туристического холдинга Anex Tour Нешета Кочкара в рамках расследования уголовного дела об организации проституции и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Haberler.

Полицейские провели масштабные облавы и следственные действия на территории курортной Антальи. По данным местных СМИ, силовики задержали 18 фигурантов разбирательства, еще двое подозреваемых объявлены в розыск. В этом списке значится и Кочкар.

Бизнесмен также числится фактическим собственником гостиничной сети Selectum. Кроме того, он контролирует деятельность авиаперевозчика Mavi Gok Airlines, главная воздушная база которого располагается в том же курортном регионе.

Однако задержание Кочкара не влияет на работу Anex Tour в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Российская деятельность туроператора осуществляется в рамках российского юридического поля. Все обязательства перед туристами, которые уже приобрели туры, должны быть и будут выполнены в соответствии с заключенными договорами", – уточнили в РСТ.

Там добавили, что нет оснований говорить о приостановке продаж, отмене туров или прекращении обслуживания туристов.

Ранее сообщалось, что актер Арас Булут Ийнемли, известный российским зрителям по сериалам "Великолепный век" и "Чукур", оказался среди 18 человек, которых постановили задержать. Его и других фигурантов подозревают в употреблении наркотиков и психотропных веществ, содействии их употреблению и предоставлении места для этого.

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