Звезду "Великолепного века" и "Чукура" Ийнемли задержат по делу о наркотиках в Турции

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Актер Арас Булут Ийнемли, известный российским зрителям по сериалам "Великолепный век" и "Чукур", оказался среди 18 человек, которых постановили задержать по делу о наркотиках. Об этом сообщает TRT Haber.

Расследование проводится прокуратурой района Бакыркей в Стамбуле. Подозреваемых обвиняют в употреблении наркотиков и психотропных веществ, содействии их употреблению и предоставлении места для этого.

Среди других фигурантов – бывший футболист Хасан Шаш, певец Sefo (настоящее имя – Сейфуллах Сагыр), актрисы Мелис Сезен, Нилпери Шахинкая, Мелис Ишитен, Хазал Филиз Кючюккесе и другие известные лица.

Жандармы по указанию прокуратуры проводят операции по адресам фигурантов. В рамках этого предусмотрены задержания, обыски жилых и рабочих помещений, биологические исследования и получение показаний.

Само решение о задержании в рамках расследования не означает установления вины фигурантов. Обстоятельства дела устанавливаются в ходе следствия.

Ранее в ходе антинаркотической операции полиции в Стамбуле задержали популярного турецкого актера Бурака Дениза, известного по роли в "Королеве ночи". Кроме того, среди задержанных оказался рэпер Эндер Эроглу, известный под именем Норм Эндер.

