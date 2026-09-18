Во Франции предложили организовать "Соединенные штаты Европы"

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Кандидат в президенты Франции от партии "Ренессанс" Габриэль Атталь заявил о необходимости более глубокой экономической интеграции стран Евросоюза, предложив создать "Соединенные штаты Европы". Об этом сообщает телеканал CNews.

Атталь, возглавляющий партию, основанную действующим президентом Эммануэлем Макроном, заявил, что современная Европа из 27 стран достигла своих пределов.

"Существует лишь два возможных политических выбора: старый кошмар "Фрексита" или новая мечта", – сказал он.

По мнению политика, внутренняя конкуренция в ЕС мешает развитию объединения и противодействию внешней конкуренции, навязанной со стороны США и Китая. При этом Атталь подчеркнул, что выступает не за создание единого государства, а за "экономическое и экологическое слияние вокруг прочного ядра европейских стран", в котором не было бы "экономических границ".

Первым шагом к предложенному слиянию Атталь назвал проведение "первого общеевропейского референдума" в странах, которые должны будут принять участие в этой инициативе.

Между тем ранее стало известно, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Лондона.

Позже был подписан меморандум о взаимопонимании, закрепляющий право регионов на самоопределение. Однако премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не поддержал проведение референдумов.