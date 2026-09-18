Почти 38 тысяч девятиклассников Москвы прошли профориентацию перед колледжем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Около 38 тысяч выпускников девятых классов московских школ приняли участие хотя бы в одном профориентационном проекте города перед поступлением в колледжи. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Всего студентами московских колледжей стали более 41 тысячи выпускников девятых классов – 45% от общего числа столичных девятиклассников. Все они поступили на бюджетные места. При этом почти 35 тысяч человек, или 85%, были зачислены на специальности по первому приоритету.

Городская программа профориентации включает тестирование и консультации в центре "Профессии будущего", практические профпробы, посещение предприятий, колледжей, фестивалей и дней открытых дверей. В этом учебном году центр "Профессии будущего" посетили 80 тысяч девятиклассников.

Среди выпускников, поступивших в колледжи, 74% выбрали для обучения отрасли, которые им рекомендовали в рамках профориентации. Познакомиться с профессиями и направлениями среднего профессионального образования школьники также могли на фестивалях, форумах колледжей и днях открытых дверей.

Одной из таких площадок стал форум колледжей Москвы, прошедший в марте в Гостином Дворе. В нем участвовали более 60 образовательных организаций, которые проводили для школьников мастер-классы и лекции и знакомили их с программами обучения. После форума в городские колледжи поступили более 25 тысяч его участников – 64% от общего числа первокурсников.

В этом году во время приемной кампании в Москве впервые появилась услуга адресного сопровождения абитуриентов. Школьники и их родители могли получить индивидуальные консультации по вопросам поступления, следить за конкурсной ситуацией и принимать решения при выборе образовательной траектории. Услугой воспользовались 22 тысячи поступивших – более половины всех первокурсников.

Возможность поступить в колледж сохраняется и для выпускников девятых классов, которые успешно пересдали обязательные государственные экзамены в дополнительный период. Подать заявление можно через портал mos.ru, а информацию о бюджетных местах и направлениях подготовки – получить по телефону центра информационной поддержки колледжей Москвы.

Ранее стало известно, что в столичных школах начали распространять профориентацию на восьмые классы. Одной из ключевых площадок стал центр "Профессии будущего", где подростки в интерактивном формате, включая VR и 5D-кинотеатр, примеряют на себя разные специальности.