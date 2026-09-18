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18 сентября, 18:41

В мире

Пентагон опубликовал кадры 1952 года с НЛО в виде роя дронов

Фото: depositphotos/icholakov01

Военное министерство США обнародовало видеозапись 1952 года, на которой запечатлена группа светящихся неопознанных летающих объектов, движущихся на высокой скорости над шоссе в штате Юта. Запись вошла в шестой пакет архивных данных ведомства об НЛО.

Телеведущий канала Fox News, комментируя видео, отметил, что объекты напоминают рой дронов, однако в 1952 году подобной техники в небе быть не могло. По его словам, единственную копию пленки обнаружили в Национальном архиве США, после чего оцифровали в высоком разрешении.

В военном ведомстве уточнили, что начиная с 55-й секунды записи на пленке появляются кадры, не связанные с основным сюжетом, – на них, предположительно, демонстрируется швейное оборудование. Это позволяет предположить, что пленка может представлять собой компиляцию или повторно использованную копию.

Как указано в пояснительной записке Пентагона, изначально кадры сопровождались горными пейзажами штата Айдахо, однако они не сохранились в оцифрованной версии.

Кроме того, Пентагон также обнародовал пятиминутную запись, на которой запечатлен НЛО, двигавшийся со скоростью 500 миль в час (почти 805 километров в час). Утверждается, что съемка велась в 2024 году на Ближнем Востоке. Объект представлял собой белую круглую сферу.

Ранее оборонное ведомство США разрешило военнослужащим, сотрудникам и подрядчикам ведомства передавать секретные данные о неопознанных аномальных явлениях уполномоченным чиновникам.

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