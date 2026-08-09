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09 августа, 13:13

В мире

В ФРГ зафиксировали рекордный всплеск сообщений об НЛО

Фото: depositphotos/milangucci

Рекордный всплеск сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО) зафиксирован в Германии. Об этом сообщает Euronews.

По данным центральной исследовательской сети необычных небесных явлений (CENAP), к августу число исследованных случаев достигло 14 тысяч. Организация ежедневно получает от трех до шести сообщений, рассказал ее директор Хансйюрген Келер.

Чаще всего очевидцы принимают за инопланетные корабли самолеты, спутники, метеоры, воздушные шары и отсветы от лазерных шоу, отмечается в статье.

В материале также говорится, что некоторые люди жалуются на CENAP из-за скептического отношения к наблюдениям НЛО и акцента на традиционных объяснениях необычных явлений.

Ранее Пентагон опубликовал очередную партию рассекреченных документов о НЛО. Одна из записей продолжительностью чуть более 1,5 минуты демонстрирует неопознанный объект в районе жилой застройки. По данным ведомства, видео было снято в 2025 году, однако точное место съемки не называется.

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