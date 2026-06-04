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04 июня, 10:13

В мире

Бывший сотрудник ЦРУ Бьюкенен рассказал об инопланетных базах на Земле

Фото: 123RF.com/imv99

На Земле скрыты несколько баз инопланетян, о которых известно американским спецслужбам, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Лин Бьюкенен. Его слова передает Daily Mail.

Он участвовал в проекте "Звездные врата", в рамках которого американские спецслужбы хотели узнать, можно ли использовать паранормальные способности в военных и разведывательных целях. Исследования продолжались с 1978 по 1995 год и, согласно отчету, завершились провалом.

Однако Бьюкенен утверждает, что якобы в 1973 году экс-полицейский Пэт Прайс "узрел" инопланетные базы на Земле и впоследствии эти данные изучались в рамках так называемого проекта 8 200. Бывшему сотруднику ЦРУ якобы нужно было наблюдать за базами у гор Иньянгани в Зимбабве, Хейс на Аляске и Зил в Австралии, а также в Пиренеях на границе Испании и Франции. При этом, по его словам, для выполнения задания тоже нужно было использовать паранормальные способности.

По словам Бьюкенена, объекты, за которыми он "следил", имели разное назначение. На Аляске, например, собирали разведданные, в Австралии располагался пункт прибытия НЛО, а в Зимбабве чинили инопланетные корабли. Однако подтвержденных свидетельств существования этих баз нет.

Ранее американский астронавт Брайан Бинни признался, что в 2003 году встретился с инопланетянами. Данная встреча прошла не на орбите, а в спальне космонавта – утром он увидел два ярких огонька, которые подлетели к его телу, но "не нашли ничего интересного". О случившемся он смог рассказать только через 20 лет.

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