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07 августа, 18:20

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после пожара на складе в Брянске

Фото: МАХ/"МЧС Брянской области"

Уголовное дело возбудили по факту возгорания склада производственного назначения на улице Олега Кошевого в Брянске. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по области.

Уточняется, что дело завели по статье 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба").

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления причин возгорания. По результатам будет дана правовая оценка.

Пожар на складе с автомобильными маслами и красками в Брянске произошел 7 августа. В результате пострадали 4 человека.

Возгорание удалось локализовать и затем ликвидировать на площади 3 тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой внутри склада. Помимо этого, влияла удаленность водоисточников.

В это же время Роспотребнадзор проводил замеры качества воздуха в Брянске. Также врио губернатора области Егор Ковальчук держал ситуацию на личном контроле.

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