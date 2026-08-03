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03 августа, 11:54

Происшествия

Полицейские задержали мужчину, который поджег футболку в примерочной ТЦ в Свиблове

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который поджег футболку в примерочной торгового центра в столичном районе Свиблово. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в одном из павильонов по продаже одежды в крупном торговом центре на проспекте Мира. Неизвестный поджег футболку прямо в примерочной. На место случившегося прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Огонь потушили сотрудники магазина с помощью первичных средств пожаротушения еще до приезда оперативных служб. Никто не пострадал.

В ходе проверки полицейские по горячим следам задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 25-летний уроженец Москвы, который на момент задержания не имел постоянного места жительства в столице.

В ходе разбирательства выяснилось, что поджог был совершен умышленно из хулиганских побуждений.

В отношении злоумышленника составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Суд арестовал мужчину на 10 суток.

Ранее в Кузбассе мужчина устроил пожар в квартире соседки. Во время конфликта он пробил молотком сквозное отверстие в стене, затем поднес к образовавшейся дыре аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью и воспламенил его с помощью зажигалки.

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