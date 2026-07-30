Мужчину в Кузбассе отправили в колонию за поджог квартиры соседки самодельным огнеметом

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В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который устроил пожар в квартире соседки после бытового конфликта. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В Новокузнецке мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседкой. В ходе конфликта он пробил молотком сквозное отверстие в стене, затем поднес к образовавшейся дыре аэрозольный баллон с пропан‑изобутановой смесью и воспламенил его с помощью зажигалки.

В результате образовалась огненная струя, которая подожгла обои в квартире соседки. Тем не менее масштабного возгорания удалось не допустить. Далее злоумышленник вышел на балкон и, используя металлическую гардину, разбил две оконные рамы на балконе потерпевшей.

В итоге Заводской районный суд признал его виновным в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и пообещал возместить ущерб.

Тем не менее суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Челябинске женщина, ставшая жертвой мошенников, подожгла свою квартиру. Как она впоследствии призналась, она перевела злоумышленнику 40 тысяч рублей. Мошенники убедили ее, что после поджога она получит страховую выплату. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

