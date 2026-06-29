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29 июня, 14:33

Происшествия

В Москве четырехлетний мальчик чуть не сжег квартиру во время игры

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве четырехлетний мальчик устроил пожар в квартире на Туристской улице, когда решил поиграть с зажигалкой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на столичную прокуратуру.

Бабушка мальчика рассказала, что ее внук ненадолго остался без присмотра. Однако именно в этот момент он нашел зажигалку и поджег мебель в детской комнате. К счастью, возгорание удалось своевременно ликвидировать.

Ребенка доставили в медучреждение для проведения обследования. В прокуратуре напомнили о важности общения с детьми об осторожном обращении с огнем. Кроме того, в ведомстве посоветовали хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте.

Ранее в Люберцах мальчик получил термические ожоги 30% тела из-за пожара. Инцидент произошел в селе Верхнем Мячкове. Ребенок остался без присмотра взрослых, когда его мама ненадолго отошла в другую комнату. В этот момент он взял зажигалку, чтобы поиграть, и поджег штору.

Огнеборцы оперативно потушили пожар, который возник на площади 7 квадратных метров. Однако ребенок получил сильные ожоги. Его мама также получила ожоги 2-й степени более 15% поверхности тела.

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