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29 июня, 14:09

Происшествия

Подозреваемые в убийстве омского студента заманили его на пустырь самородком

Фото: телеграм-канал SHOT

Обвиняемые в убийстве студента в Омске выманили молодого человека к месту встречи, пообещав отдать золотой самородок. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе региональных судов.

Встреча должна была пройти у заброшенного здания, где злоумышленники обездвижили молодого человека и переместили на пустырь. Также в силовых структурах агентству рассказали, что рассматривают несколько версий случившегося, в том числе возможность совершения заказного убийства.

21 июня полиции сообщили, что в Омске молодой человек ушел из дома и не вернулся. Через пять дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории возле Сыропятского тракта.

Спустя время была выявлена группа из семи человек в возрасте от 22 до 24 лет, которая входила в круг общения студента. Среди них были две девушки. Выяснилось, что они из корысти заманили молодого человека на пустырь, связали, несколько раз ранили его ножом, а после попытались спрятать тело.

Злоумышленники тщательно готовились к преступлению, в том числе продумали алиби. Также известно, что они специально приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга для убийства студента. Однако ранее задержанные не были знакомы с потерпевшим. Они познакомились друг с другом недавно в Сети. Предположительно, юноша должен был им деньги.

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