Убийцы омского студента специально приехали в город для преступления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Молодые люди, которых заподозрили в убийстве омского студента, специально приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга для совершения преступления. Об этом заявили представители прокуратуры Омской области в комментарии РИА Новости.

Задержанными оказались 7 человек в возрасте от 22 до 24 лет. В силовых структурах также рассказали, что в эту компанию входят 2 девушки.

"Подозреваемые ранее не были знакомы. Они недавно познакомились друг с другом в интернете. В Омск приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. По их словам, молодой человек должен был им деньги", – заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы проверяют версию о долге. При этом никто из задержанных не смог сказать, о какой сумме идет речь. Также никто из них не учится и не работает. Решается вопрос об их аресте.

Студент из Омска ушел из дома на прошлой неделе и не вернулся. Информация о его пропаже поступила в полицию 21 июня. Спустя 5 дней тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили на заброшенной территории, расположенной возле Сыропятского тракта.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых. По предварительным данным, они заманили жертву на пустырь. Там молодого человека связали и нанесли ножевые ранения.

Установлено, что компания готовилась к преступлению. Они заранее купили все необходимые средства, а также приготовили алиби. Расследование продолжается.