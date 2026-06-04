СК назвал несчастный случай основной версией пропажи Усольцевых в Красноярском крае

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Основной версией пропажи семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края является несчастный случай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Об исчезновении Усольцевых недалеко от поселка Кутурчин стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, в конце сентября они отправились в поход к горе Буратинка, после чего связь с ними была потеряна. Поиски семьи были прекращены 12 октября.

После работа продолжилась в режиме точечных проверок на отдельных участках. Поисковые мероприятия возобновлялись в апреле и мае 2026 года.

Новый этап поисков стартовал 4 июня – правоохранители приступили к проведению дополнительных мероприятий. Они будут проводиться в том числе с участием спасательных служб, силовых ведомств и волонтеров. Всего задействованы около 80 человек.