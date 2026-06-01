Тело второго пропавшего сапбордиста найдено в Омской области

Тело сапбордиста, пропавшего вместе с женщиной в Омской области, найдено поисковыми отрядами в реке Иртыш. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следователи работают на месте обнаружения тела, выясняя обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Мужчина и женщина отправились кататься на сапбордах на реке Иртыш 25 мая, а заявление об их пропаже поступило 27-го числа. Несмотря на то что в Иртыше небольшая скорость течения, река опасна из-за перепадов глубин и водоворотов.

Как рассказывал брат пропавшей женщины Максим Симочкин, сапбордисты не собирались отправляться на заплыв с ночевкой. На это указывало то, что они не брали с собой основной инвентарь. В связи с их исчезновением было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Спустя несколько дней, 30 мая, в затоне на реке нашли тело женщины. Рядом находились два сапборда.

