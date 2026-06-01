01 июня, 16:21

Культура

В России снимут полнометражный фильм о коте Леопольде

Фото: кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда"; режиссер – Анатолий Резников; производство – ТО "Экран"

Съемки полнометражного фильма "Леопольд" планируется начать в России осенью этого года, рассказали ТАСС в белорусской компании "Киноцех".

Постановщиком выступит Владислав Богуш. Будущая кинокартина будет основана на рассказах Анатолия Резникова, который создал мультипликационного персонажа.

Действие ленты перенесут в современность. Фильм сделают игровым, однако имена исполнителей ролей пока не называются.

"На историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей. Мы хотим сохранить все, за что его любят, – доброту, мудрость и знаменитое "Ребята, давайте жить дружно!", – и при этом рассказать новую большую и зрелищную историю для современной семейной аудитории", – поделился продюсер проекта Андрей Липов.

В свою очередь, продюсер Максим Максимов рассказал, что создатели готовят картину о дружбе и умении находить общий язык даже в непростых ситуациях. Эти ценности находятся вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда универсальным киногероем, добавил он.

Ранее стало известно, что по советскому мультфильму "Жил-был пес" решили снять полноценный метр. Главную роль исполнит актер Павел Прилучный. Кроме того, в кинокартине сыграют Никита Кологривый и Ульяна Квитковская, а Волк заговорит голосом Гоши Куценко.

культуракино

