Медведев заявил, что Пашинян хочет зарабатывать на РФ и ЕАЭС до приглашения в ЕС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен использовать Евразийский экономический союз (ЕАЭС) до тех пор, пока страну не позовут в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает RT.

По словам российского политика, Пашинян своей позицией повторяет формулу советского государственного деятеля Льва Троцкого: "Ни войны, ни мира, а армию распустить".

"Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах союза", – написал Медведев в мессенджере МАХ.

Он напомнил армянскому премьер-министру, что такая формула привела к заключению Брестского мира, но на худших условиях. При этом "извилистая тропинка Троцкого" закончилась для советского государственного деятеля трагично. Медведев в своем тексте также поздравил политика с днем рождения.

Ситуация вокруг членства Армении в ЕАЭС накалилась после того, как она начала сближаться с ЕС. Медведев уже указывал на то, что Пашинян хочет интегрировать свою страну в Евросоюз и при этом не намерен отказываться от преимуществ членства в Евразийском экономическом союзе.

В свою очередь, Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии о ситуации вокруг Армении. Политики решили, что члены Евразийского межправительственного совета на заседании в декабре доложат о вероятных последствиях приостановления действия договора о ЕАЭС в отношении армянской стороны.

При этом вице-премьер Армении Мгер Григорян подчеркнул, что страна не хочет разрывать связи с ЕАЭС. По его словам, власти задумаются о выборе между двумя организациями, когда вопрос встанет ребром.