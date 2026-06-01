Эксперт Лунев назвал способ обезопасить детей в Сети на летних каникулах

Летние каникулы – период, когда дети проводят заметно больше времени в интернете: общаются в мессенджерах, играют онлайн, смотрят видео и активно пользуются социальными сетями. Именно в это время возрастает и активность мошенников, которые пытаются вовлечь школьников в обман с помощью обещаний бесплатных игровых бонусов, скинов, подарков или "выгодных" предложений внутри популярных игр, предупредили эксперты. Как защитить ребенка – в нашем материале.

"Ремень безопасности"

Главная задача родителей – не полностью ограничить ребенка от интернета, а сделать цифровую среду более безопасной и научить его правильно реагировать на потенциальные угрозы, рассказал руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. Для этого важно заранее обсудить базовые правила кибербезопасности: не общаться с незнакомцами в Сети, не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать файлы из непроверенных источников, не передавать личные данные посторонним.

"Дополнительной поддержкой могут стать современные инструменты цифровой безопасности. Родителям стоит подключить в сервисах детские аккаунты и функции родительского контроля, чтобы ограничить доступ к нежелательному контенту, установить лимиты экранного времени и сделать онлайн-среду более безопасной для ребенка", – отметил эксперт.

Отдельно он порекомендовал использовать безопасный браузер с защитой от фишинга и вредоносных ресурсов: такие сервисы способны предупреждать ребенка о попытке перейти на подозрительный или потенциально опасный сайт.

При этом важно сохранять баланс между контролем и свободой. Чрезмерные запреты могут вызывать у ребенка желание скрывать свою онлайн-активность, поэтому гораздо эффективнее выстраивать доверительный диалог и регулярно обсуждать правила поведения в Сети. Лунев подчеркнул, что технологии не должны становиться заменой живому разговору.



Александр Лунев руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Важно объяснять ребенку, как устроено общение в интернете, почему не всем пользователям можно доверять и как распознавать попытки манипуляции. Спокойное обсуждение без запугивания помогает детям быстрее вырабатывать критическое мышление и привычку относиться к онлайн-активности осознанно.

По его словам, технологии, которые способны взять на себя часть задач по защите ребенка в Сети, – это скорее "ремень безопасности", а не автопилот.

"Настоящую устойчивость к онлайн-рискам формируют не только настройки, но и навыки самого ребенка: умение анализировать информацию, распознавать обман, соблюдать цифровую этику и вовремя обращаться за помощью к взрослым", – добавил Лунев.

Первый телефон ребенка

Сегодня смартфон для ребенка – привычный инструмент общения, учебы и досуга. При этом многие родители совершают распространенную ошибку: дают гаджет практически "из коробки", ограничившись установкой игр и мессенджеров, отметил Александр Лунев.

"Однако неподготовленное устройство может стать источником рисков не только для самого ребенка, но и для всей семьи, ведь мошенники нередко используют детскую доверчивость, чтобы получить доступ к персональным данным или финансовой информации родителей", – предупредил он.

Перед тем как передать ребенку смартфон, важно заранее настроить его безопасность. Эксперт посоветовал создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля, ограничить доступ к нежелательному контенту и покупкам, а также установить лимиты экранного времени. Дополнительной защитой может стать браузер с семейным режимом и функцией блокировки фишинговых и потенциально опасных сайтов.



Александр Лунев руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Кроме того, стоит заранее заполнить телефонную книгу – добавить номера родителей, родственников и экстренных служб. Контакты лучше подписывать так, чтобы они были понятны и ребенку, и окружающим: это поможет быстрее связаться с близкими, если телефон потеряется. Также полезно подключить автоопределитель номера, который предупреждает о спаме и подозрительных звонках.

Немаловажно регулярно обсуждать с ребенком правила цифровой безопасности. Нужно объяснить, почему не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров, переходить по сомнительным ссылкам или публиковать личную информацию в открытом доступе.

"Обязательно придумайте и запишите семейное "кодовое слово" – секретную фразу, которую ребенок попросит назвать, если ему позвонит или напишет якобы кто-то из близких (например, с просьбой перевести деньги или сообщить код из СМС). Это простой способ проверить, что на связи действительно родственник, а не мошенник", – порекомендовал эксперт.

Но главное – научить ребенка не просто пользоваться устройством, а делать это осмысленно: критически относиться к информации в интернете, понимать возможные риски и не принимать поспешных решений онлайн, заключил Лунев.