Toyota и Lexus отозвали свыше 82 тыс авто в США из-за сбоя в приборной панели

Автопроизводитель Toyota отозвал в США свыше 82 тысяч автомобилей своей марки и бренда Lexus из-за сбоя в цифровой приборной панели. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Carscoops.

Из-за ошибки в программном обеспечении экран гас при запуске двигателя, а водитель не мог видеть сигнальные лампы и важные предупреждения. Этот дефект повышал риск аварии, так как замедлял реакцию водителя на нештатную ситуацию. Кроме того, данная проблема нарушала федеральные нормы безопасности Штатов.

Под отзывную компанию подпали кроссоверы Land Cruiser, седаны Mirai, а также Lexus GX и UX 2024–2025 годов. Ожидается, что дилеры бесплатно перепрошьют все отозванные машины.

Ранее компания "Джили-моторс" объявила об отзыве более 33 тысяч автомобилей Geely Emgrand, распроданных в России с ноября 2023 по сентябрь 2025 года. Причиной стала возможная некорректная работа клапана вентиляции в крышке топливного бака. В определенных ситуациях это может приводить к образованию вакуума в системе, что при длительной эксплуатации способно вызвать деформацию бака и повреждение его внутренних элементов, включая топливный насос.

