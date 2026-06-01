01 июня, 20:37

Политика

Путин продлил на пять лет срок полномочий Львовой-Беловой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок полномочий уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой продляется на пять лет. Документ замещен на портале опубликования правовых актов.

Указ примет законную силу 27 октября 2026 года.

Ранее Госдума назначила депутата от партии "Справедливая Россия – За правду" Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле 2026 года.

Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Однако закон запрещает одному и тому же лицу находиться на должности омбудсмена более двух сроков подряд.

На данной должности в полномочия Лантратовой будет входить рассмотрение жалоб граждан на действия государственных органов, проверка деятельности государственных учреждений, участие в обменах пленными и защита права россиян за рубежом.

