Шесть помещений для бизнеса выставлены на торги в столичном Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть нежилых помещений площадью от 57 до 228,1 квадратного метра выставлены на торги в столичном районе Коньково. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, в помещениях можно открыть цветочный магазин, ателье по ремонту одежды, фитнес-студию или антикафе. Объекты расположены по адресам Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1 и дом 98, корпуса 2 и 6, в шаговой доступности от станции "Беляево" Калужско-Рижской линии метро.

Прием заявок на участие в открытых аукционах завершится в период с 8 июня по 1 июля. Торги состоятся 16 июня и 9 июля.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, объекты находятся на первых этажах жилых домов, что способствует хорошей проходимости для бизнеса. Помещения изначально были спроектированы для ведения коммерческой деятельности и имеют отдельные входы.

Предприниматели могут приобрести и другие объекты, расположенные на юго-западе города. В частности, по одному лоту выставлено на аукционы в Обручевском и Академическом районах, еще два – в Южном Бутове, добавила Соловьева.

Тем временем на Алтуфьевском шоссе выставлены на аукционы два помещения для бизнеса. Первый объект подойдет для открытия аптеки или кофейни, а второй – для офиса, медицинской или образовательной организации. Площадь помещений составляет 50,8 и 356,2 "квадрата" соответственно. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 и 30 июня в зависимости от лота.