RBB: подозреваемый в теракте в Берлине ликвидирован в ходе полицейской операции

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Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина ликвидирован в ходе проведения полицейской операции. Об этом сообщила радиостанция RBB.

По ее данным, предполагаемый преступник был застрелен на территории садового товарищества в районе Шпандау.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 25 июля. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево и скрылся. Как сообщил глава МВД Германии Александр Добриндт, он также напал на прохожих с мачете.

В результате произошедшего погиб один человек, еще 29 пострадали. Правоохранительные органы ФРГ квалифицируют случившееся как террористический арт.

По информации СМИ, в мае 2026 года суд приговорил подозреваемого к одному году и десяти месяцам лишения свободы по статье о подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству. После освобождения из-под стражи мужчина находился на условно-досрочном сроке.

