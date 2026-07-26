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26 июля, 23:40

Политика

Трамп опубликовал фото со своим изображением и надписью "2028"

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social несколько изображений с собой и надписью "2028", адресующей к предстоящей предвыборной кампании.

На одной из картинок глава Белого дома предстает на фоне флага и в кепке с надписью "Трамп 2028". Аналогичная надпись видна внизу с его лозунгом Make America Great Again ("Сделаем Америку великой снова").

Другая картинка, сделанная в стиле афиш к фильмам ужасов, показывает Трампа идущим в полумраке. Наверху есть надпись "Устроить врагам кошмары", а внизу – "Трамп 2028".

Третье же изображение показывает президента, бросающего вперед и вверх кепку с той же надписью. На еще одной картинке он стоит у телевизора, где показывают выступление экс-главы Штатов Джо Байдена.

На пятом изображении Трамп предстает на фоне ракеты и надписей "Космический командир" и "Новая эра начинается среди звезд".

Ранее рейтинг одобрения Трампа в США снизился до 35%. Он упал на один процентный пункт по сравнению с результатами аналогичного опроса в начале мая. Среди республиканцев рейтинг неодобрения главы Белого дома составил 21%, тогда как в начале президентства Трампа этот показатель составлял 5%.

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