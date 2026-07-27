27 июля, 17:14Политика
Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть землей в Сириусе
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы не смогут приобретать в собственность и владеть земельными участками на федеральной территории Сириус. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Данная территория вошла в перечень приграничных. Владеть там участками также не смогут лица без гражданства и иностранные юридические лица.
Ранее Госдума приняла закон, который исключает возможность получения гражданства РФ или вида на жительство для мигрантов с непогашенной или неснятой судимостью за любые преступления. Выдача разрешительных документов будет прекращаться независимо от тяжести преступления.
Теперь иностранные граждане должны будут предоставлять в МВД справку об отсутствии судимости. Ее необходимо получить в соответствующих органах государства, к которому принадлежит заявитель.