Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть землей в Сириусе

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы не смогут приобретать в собственность и владеть земельными участками на федеральной территории Сириус. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Данная территория вошла в перечень приграничных. Владеть там участками также не смогут лица без гражданства и иностранные юридические лица.

Ранее Госдума приняла закон, который исключает возможность получения гражданства РФ или вида на жительство для мигрантов с непогашенной или неснятой судимостью за любые преступления. Выдача разрешительных документов будет прекращаться независимо от тяжести преступления.

Теперь иностранные граждане должны будут предоставлять в МВД справку об отсутствии судимости. Ее необходимо получить в соответствующих органах государства, к которому принадлежит заявитель.

