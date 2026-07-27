ТАСС: блогеру Илье Ремесло назначили психолого-психиатрическую экспертизу

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Блогеру Илье Ремесло, арестованному по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к медицинским кругам.

Ранее стало известно, что блогер был доставлен в специализированное учреждение в области судебной психиатрии и наркологии НМИЦ имени Сербского.

Ремесло задержали 17 июля в Санкт-Петербурге. У него прошли обыски. Через некоторое время блогера доставили в Москву, где он был арестован.

Блогеру предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ, однако сам он своей вины не признал. Адвокат Ремесло уточнял, что в основу уголовного дела легло его интервью журналистке Ксении Собчак.

По информации СМИ, расследованием этого дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

