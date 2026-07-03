Политику Дмитрию Гудкову грозит уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович (Дмитрий Гудков признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов)

Московская прокуратура инициировала уголовное дело в отношении политика Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) в связи с невыполнением обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

46-летний Гудков два раза получал административные штрафы за нарушение правил для иноагентов. С февраля 2026 года он, будучи за пределами России, нарушая порядок деятельности иностранного агента, "продолжал распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", отметили в ведомстве.

Теперь будет решаться вопрос о заведении на него уголовного дела по статье УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Материалы прокурорской проверки передали в следственные органы. Прокуратура будет держать ход дела под контролем.

В августе 2024 года Гудков получил 8 лет колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Также ему запретили на 4 года осуществлять деятельность, связанную с администрированием интернет-ресурсов. Приговор был вынесен заочно.