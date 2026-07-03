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03 июля, 10:36

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации седьмого БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об успешном пресечении новой попытки атаки на Московский регион. Пост размещен в канале мэра в МАХ.

На подлете к столице был сбит один беспилотник. Экстренные службы уже прибыли к месту падения его обломков.

Данный дрон стал уже седьмым по счету, ликвидированным в небе над мегаполисом с ночи 3 июля. Прилет первых БПЛА был зафиксирован примерно в 02:20 по местному времени.

На фоне угрозы аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы, заключающийся в приеме и отправке гражданских рейсов по согласованию. Эти меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности полетов.

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