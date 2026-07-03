Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ в Белгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Белгорода погибла в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Кроме того, возгорание произошло на территории местного инфраструктурного объекта, на место уже выехали пожарные расчеты.

Также были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В некоторых районах зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Аварийные службы находятся на местах, устраняя последствия воздушной атаки.

Ранее украинские войска атаковали автобус в Лисичанске в ЛНР. Транспорт был атакован в то время, когда люди возвращались домой с работы. В результате удара пострадали 12 человек, девять из них были госпитализированы в больницы, оставшиеся получили амбулаторную медпомощь.

Кроме того, БПЛА нанесли удар по гражданским грузовым автомобилям в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранен один человек, его госпитализировали. Последствия ударов фиксируют следователи СУ СК России по региону.