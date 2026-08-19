В России очередь в ясли сократилась в 48 раз с 2019 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Очередь в ясли в России сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

По информации ведомства, с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. Сокращение очереди стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Демография".

Ранее в Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне услугу "Социальная няня". Парламентарии считают необходимым выделить минимум 20 часов в месяц на каждую семью для бесплатного присмотра за ребенком.

В первую очередь такую помощь должны будут получать студенческие, многодетные и неполные семьи, а также родители с детьми-инвалидами и семьи, в которых одновременно родились двое и более детей.

По мнению авторов инициативы, перевод такой услуги в статус федеральной гарантии разгрузит родителей до получения места в яслях, а также поможет семьям уделить больше времени обучению, работе и решению бытовых вопросов.