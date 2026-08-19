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19 августа, 11:29

Политика

На сентябрьские выборы в Госдуму зарегистрировали 4 436 кандидатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На выборы депутатов Госдумы девятого созыва по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировали 4 436 кандидатов. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

По ее словам, в зарегистрированных федеральных списках представлены 389 кандидатов от "Единой России", 329 – от КПРФ, 295 – от "Новых людей" и столько же от "Родины". От "Справедливой России" зарегистрировали 259 кандидатов, "Коммунистов России" – 265, Партии пенсионеров – 254, ЛДПР – 243, "Зеленых" – 251, Партии прямой демократии – 236.

Кроме того, на выборы глав 8 регионов зарегистрировали 39 кандидатов от восьми партий. На голосование за места в 39 законодательных собраний регионов зарегистрировали 18 478 кандидатов, добавила Памфилова.

"Что касается выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, у нас выдвинуто 40 кандидатов региональными отделениями 9 партий... Утратил статус выдвинутого кандидата один человек, который представлял партию "Родина" в Белгородской области", – сказала она в ходе заседания ЦИК РФ.

Ранее председатель комиссии ГД Василий Пискарев сообщал об усилении активности западных спецслужб по подготовке провокаций на выборах в Госдуму, включая призывы не признавать итоги голосования. В частности, посольство России в Берлине рекомендовало инициаторам возможных провокаций не пытаться помешать избирательному процессу, не нарушать работу участков и не влиять на мнение граждан.

Голосование пройдет в России с 18 по 20 сентября. Выразить свою позицию также смогут россияне, которые находятся за рубежом – избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В частности, в Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.

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