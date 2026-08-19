Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Обнаженный мужчина напал на подростка в Твери, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Местные жители рассказали, что мужчина подбежал к ребенку и ударил его. После этого была организована доследственная проверка.

По данным ведомства, 29-летний злоумышленник задержан, в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мужчина напал на девочку в городе Камень-на-Оби Алтайского края. На опубликованных в Сети кадрах видно, как злоумышленник применяет силу к несовершеннолетней, держа ее за волосы. Однако некоторые пользователи указали, что так он пытался защитить свою дочь, которой потерпевшая якобы плюнула в лицо.