Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные ограничения сняли в аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее Сергей Собянин сообщал о 14 сбитых БПЛА на подлете к столице. В воскресенье, 4 октября, средства ПВО Минобороны РФ ликвидировали сначала девять вражеских дронов, а затем еще пять.