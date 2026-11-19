Фото: MAX/"Минобороны России"

Министерство обороны России предложило гражданам пойти на военную службу по контракту вместо игры в Grand Theft Auto (GTA) VI. Об этом сообщило оборонное ведомство, разместив в соцсетях постер в стилистике обложек игр серии GTA.

На изображении видны военнослужащие разных видов и родов войск, боевой вертолет, танк, реактивная система залпового огня (РСЗО) и корабль. По центру характерным для GTA шрифтом написано "Служба по контракту", а за надписью стоят стилизованные цифры 117 – номер горячей линии по вопросам заключения контракта.

"Выбирай свою миссию! Служба по контракту в Вооруженных силах России. Дерзай", – сказано в подписи к картинке.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Видеоигра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По данным специалистов, базовый комплект для игры на PlayStation 5 обойдется россиянам примерно в 60–80 тысяч рублей без учета телевизора.

Релиз видеоигры вызвал серьезный ажиотаж по всему миру. В частности, школы по всей Великобритании попросили семьи учеников проследить, чтобы дети не пропускали занятия из-за выхода новой части GTA. При этом одна из школ Бирмингема намерена взять в аренду микроавтобус для поиска прогульщиков, которых будут доставлять на занятия.

