Фото: 123RF.com/mino21

Базовый комплект для игры в Grand Theft Auto VI (GTA VI) на PlayStation 5 обойдется россиянам примерно в 60–80 тысяч рублей без учета телевизора. Об этом Агентству "Москва" сообщила руководитель направления ПК и периферии сети компьютерных клубов Дарья Исаева.

"Основная статья расходов – сама приставка", – сказала Исаева.

По ее словам, PlayStation 5 Slim у разных продавцов и в разных комплектациях стоит в среднем около 50 тысяч рублей. Итоговая сумма, по ее словам, зависит от цен на консоль и игру на момент покупки. Для цифровой копии потребуется аккаунт зарубежного региона и способ оплаты либо пополнения кошелька. В бюджет стоит заложить комиссию посредника и курс валюты страны, выбранной для аккаунта.

Подписка PlayStation Plus не входит в обязательные расходы – для одиночного прохождения она обычно не нужна, а условия доступа к онлайн-режиму GTA VI следует уточнять отдельно. Если добавить второй контроллер, гарнитуру, дополнительный накопитель памяти или подписку для других сетевых игр, расходы могут вырасти до 80–100 тысяч рублей и выше.

"Такой комплект стоит собирать под свои потребности: для старта все эти дополнения не нужны", – добавила Исаева.

Старт предзаказов GTA VI в конце июня уже подстегнул спрос на консоли, рассказал представитель торговой сети по продаже техники Сергей Лифанов. Спрос при этом смещается в премиальный сегмент, где лидирует модель PlayStation 5 Pro.

Продажи игровых приставок устойчиво растут на протяжении последнего года, а подорожание модулей памяти увеличило себестоимость их выпуска. Высокий интерес перед релизом игры привел к дефициту товара и заметному росту отпускных цен, пояснил он.

"В ноябре объем продаж превысит показатели октября ориентировочно в два раза", – сказал Лифанов.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии. Видеоигра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом GTA VI переведена на русский язык.

В это же время депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не превращать выход шестой части GTA в объект "сумасшедшего поклонения". По мнению депутата, погружение в виртуальный мир американского криминала принесет головную боль, похмелье раскаяния и ощущение пустоты после часов, проведенных за игрой.

