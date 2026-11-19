19 ноября, 09:12Экономика
Путин заявил о фундаментальных реформах в экономике России
Фото: kremlin.ru
Россия проводит фундаментальные преобразования в экономике, сохраняя открытость миру и укрепляя свой экономический потенциал, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
По словам главы государства, работа включает совершенствование промышленной базы и технологических возможностей, а также контроль за инфляцией.
"Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России", – отметил Путин.
Президент добавил, что в приоритетном порядке Россия развивает цифровые технологии, искусственный интеллект и атомную энергетику.
Ранее российский президент назвал партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стратегическим направлением развития страны. Путин подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью региона и вносит значительный вклад в его материальное благополучие.
Также глава государства отметил, что на фоне фрагментации мировой экономики и усиления угроз ее стабильности АТЭС должен содействовать объединению стран и укреплению конструктивного сотрудничества.