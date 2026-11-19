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Россия проводит фундаментальные преобразования в экономике, сохраняя открытость миру и укрепляя свой экономический потенциал, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.

По словам главы государства, работа включает совершенствование промышленной базы и технологических возможностей, а также контроль за инфляцией.

"Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России", – отметил Путин.

Президент добавил, что в приоритетном порядке Россия развивает цифровые технологии, искусственный интеллект и атомную энергетику.

Ранее российский президент назвал партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стратегическим направлением развития страны. Путин подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью региона и вносит значительный вклад в его материальное благополучие.

Также глава государства отметил, что на фоне фрагментации мировой экономики и усиления угроз ее стабильности АТЭС должен содействовать объединению стран и укреплению конструктивного сотрудничества.

